شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز الشهادات العلمية للبابا تواضروس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة وواحداً من أعظم من البطاركة حصولا على الشهادات العلمية المختلفة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الدرجات العلمية التي حصل عليها قداسة البابا طبقا لما نشرها الموقع الرسمى للكنيسة عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس فى علوم الصيدلة.

عام 1979 حصل على منحه من جامعة الاسكندرية فى دبلومة الصيدلة الصناعية

عام 1983 حصل على شهادة اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية

عام 1985 حصل على زمالة الصحة العالمية WHO لدراسة مراقبة الجودة فى تصنيع الدواء من مستشفى تشرشل اكسفورد انجلترا

عام 1999 درس علم الادارة الكنسية فى معهد هاجاى بسنغافورا

عام 2015 فى 31 مارس حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف لتعزيز السلم الاجتماعى

ألقى عدة محاضرات فى جامعات العالم منها كندا والسويد وأمريكا وغيرها