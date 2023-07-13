شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمحافظة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يوليو الجاري، وذلك بالتزامن مع إطلاقها بجميع محافظات الجمهورية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأشارت المديرية إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه تعليمات لجميع أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن بالتعاون التام مع أجهزة الطب البيطري بالمحافظة، علاوة على توفير الأرصدة الكافية من اللقاحات اللازمة للحملة والأدوات ومستلزمات التحصين، مؤكدة أن المحافظة استعدت للحملة بتوزيع اللقاحات وجميع مهام التحصين بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية حقلية.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالجيزة المربين الاستجابة وعدم التهرب حماية لثروتهم الحيوانية، حيث أن اللقاحات متوفرة بكل الوحدات والإدارات البيطرية.