شكرا لقرائتكم خبر عن أحد منظمى مهرجان العلمين: نعمل على الحدث منذ 6 أشهر.. والمدينة ليس لها مثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، إن تنظيم مهرجان العلمين تم من خلال خطة متكاملة تم العمل عليها منذ 6 أشهر، وتم تدشين تحالف لعدد من الشركات المصرية لخروج مهرجان العلمين بهذا الشكل الذي يظهر عليه حاليا.

أضافت ملك أسعد، في لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن كل ما يبحث عنه الجمهور يتواجد في مهرجان العلمين الجديدة، من رياضة وترفيه وحفلات غنائية وكل شيء، مردفة: "نحن لا نقارن نفسنا بأي مهرجان آخر، لأن مدينة العلمين ليس لها مثيل، ونحن لا نحتاج أي مقومات لأن كل شيء يتواجد في مهرجان العلمين".

وتابعت ملك أسعد: "أكثر ما يميز المهرجان ثلاثة بطولات رياضية كبرى، منها البطولة الدولية للكرة الشاطئية، ومدينة العلمين ستكون ضمن خارطة المدن المقترحة للبطولات الأولمبية وأي بطولات دولية بعد ذلك، بسبب مقوماتها الكبيرة".

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته اليوم الخميس 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.