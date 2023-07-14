شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق البديلة بعد غلق طريق 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
1- يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً بنفس اليوم.
2- يوم السبت الموافق 15/7/2023 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً بنفس اليوم.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير الحركة المرورية بنطاق الأعمال.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:
1- حركة المركبات القادمة من 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.
2- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.
إلى جانب نشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لتوعية المواطنين والتيسير عليهم وإرشادهم للمسارات الجديدة.
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