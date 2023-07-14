شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء رصف طريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى فيصل والهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن انتهاء أعمال رصف طريق المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، وذلك في إطار أعمال التطوير التي يشهدها ذلك القطاع تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محاقفظ الجيزة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة ورصف مسار الطريق بالكامل بطول 650م بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية في القطاع، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير وتغطية ترعة المريوطية.

وأشار إلى أن مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل والتي تم تغطيتها بالكامل، شهدت إنشاء ساحات انتظار للمركبات تستوعب أكثر من 80 سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية، وموقف سرفيس حضاري يستوعب حوالي 150 سيارة سرفيس ويضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار، بالإضافة إلى إنشاء بارتشينات نموذجية لمطاعم ومحال تجارية، مما سيسهم في تغيير الشكل الحضاري للقطاع بالكامل.

يُذكر أن ترعة المريوطية تشهد أعمال تطوير بـ5 بقطاعات ضمن المرحلة الثانية والأخيرة، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.