شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 14/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 4
موعد صلاة المغرب 7:59 م
موعد صلاة العشاء 9:30
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:06 م
موعد صلاة العشاء 9:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:13
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:34 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:16
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:19 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 19: 4
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:07
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