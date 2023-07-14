شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 معلومات عن المنصة الوطنية لسوق العمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة العمل لسرعة إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من التجهيزات التكنولوجية والرقمية لإنشاء المنصة، ويستعرض هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالمنصة، والتى من بينها:

1- حلقة وصل بين الشباب والشركات لسرعة وتسهيل الوصول إلى فرص العمل.

2- تستهدف المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، إلى تنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج.

3- أحد أدوات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لفهم وضبط سوق العمل، وتوفير المعلومات الخاصة به، وتوعية الشباب.

4- رصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل.

5- تصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة.

6- تطوير البنية التحتية الرقمية لوزارة العمل، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية.

7- ستضم المنصة دورات تدريبية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، فى المهن المطلوب التدريب عليها لسوق العمل، بهدف رفع قدرات ومهارات الشباب عليها خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، والوظائف الرقمية.

وكان الرئيس السيسي قد وجه وزارة العمل، بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهارتهن وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل.