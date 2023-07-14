شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال. وأيد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال، بينما عارض 6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال.

نتيجة الاستطلاع

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