أخبار مصر

"التموين" تحذر محطات الوقود من التلاعب بإلغاء التراخيص

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تحذر محطات الوقود من التلاعب بإلغاء التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود لمنع أي تلاعب والتأكد من طرح المواد البترولية بالسعر الرسمي  .

 

وأصدرت وزارة التموين قرارا بشأن القواعد المنظمة لتداول وتنظيم المواد البترولية لدى الجهات الصناعية والسياحية وجهات النقل وغيرها، وكذا التدابير التي يتم توقيعها حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وأنه في حال ارتكاب مخالفات تعطيل منظومة القياس الآلي لرصد الخزانات عمدًا وبدون وجود عطل فني، أو خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفاتها أو حيازتها بهذا القصد، أو منع مأموري الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم أو التعدي عليهم، فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتشمل إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا