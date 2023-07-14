شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وفد مصر برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية فى وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "النيباد" فى أعمال الدورة الـ"43" للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقى (المستوى الوزارى) والتى تختتم اليوم الجمعة بنيروبى تمهيدا للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها بعد غد فى العاصمة الكينية نيروبى.

ويضم الوفد المصري السفير د. محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير أشرف سويلم اليوم بأن المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي والقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في 16 يوليو الجاري، تأتي في ظل ترؤس مصر الحالي لرئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (النيباد) لمدة عامين.

وأشار إلى أن مصر تستهدف من خلال رئاستها للنيباد الدفع بأولويات القارة الأفريقية وتحقيق أجندة أفريقيا 2063 من خلال تكثيف جهود حشد التمويل الدولي لمشروعات التنمية في أفريقيا لاسيما مشروعات البنية التحتية والربط القاري وكذلك تعزيز جهود الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية اتساقا مع موضوع العام للاتحاد الأفريقي.

كما أكد سويلم أن المشاركة في أعمال المجلس تبنى على الانخراط النشط لمصر في القارة الأفريقية، وكذا الدور الفاعل الذي لعبته مصر لدى رئاستها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" لمدة عامين، فضلا عن ريادة السيد الرئيس لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي.

وذكرت وزارة الخارجية أن جدول أعمال المجلس التنفيذي النظر في التقارير والقرارات المنتظر اتخاذها فيما يخص تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة.

كما يستعرض المجلس عددا من التقارير الخاصة بالشئون المالية والإدارية وميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل، وكذلك عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، إلى جانب النظر في عدد من القضايا الموضوعية ذات الأولوية وعلى رأسها تغير المناخ ومشروعات البنى التحتية.