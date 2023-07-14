شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكى يشهد تنصيب القس ثروت موسى راعيا شريكا لكنيسة الإبراهيمية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الخميس، فى حفل رسامة القس ثروت موسى راعيًا شريكًا للكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية بالإسكندرية بحضور الدكتور القس راضى عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس اللـه بمصر، والقس خلف بركات، رئيس المجمع المعمدانى الإنجيلى العام، النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب.

وقدم الدكتور القس أندريه زكى خطاب الحفل، مهنئًا في بداية كلمته القس ثروت موسى وشعب الكنيسة بمناسبة تنصيبه راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "غيِّر مكانك تتغير رؤيتك ويتغير وعيك وفهمك للأحداث، غيِّر مكانك حتى لا تتجمد رؤيتك ويتجمد فهمك".

وأضاف "زكي": "الخروج والعبور إلى أرض جديدة، وبناء الجسور، هي أساس التأثير في حياتنا وحياة الناس".

كما شارك في فعاليات برنامج الاحتفال القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية المسيحية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والدكتور القس افرايم يعقوب، أستاذ اللاهوت الرعوي، والدكتور القس فاروق الديري، راعي الكنيسة الإكرامي، والدكتور القس أمجد أيوب، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس بيتر نادي، راعي الكنيسة الإنجيلية بداقوف.