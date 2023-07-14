شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنظم ماراثونا رياضيا من كوبرى طه حسين إلى متحف الحضارات بالفسطاط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، ماراثون القاهرة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القاهرة 1054، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ولفيف من القيادات، وبتنظيم فريق عمل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بقيادة الدكتور سيد حُزين وكيل الوزراة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حيث بدأ إنطلاق الماراثون ومسيرة المشي من كوبري طة حسين وصولا إلى الختام أمام متحف الحضارات بمدينه الفسطاط، وتضمن عرض فيلم عن إنجازات القاهرة في عيدها القومي بالإضافة إلى ثلاث عروض فنية فرعونية، نوبية، وطنية .

وأكد الدكتور حُزين على أهمية اختيار وتحديد خط السير حيث تشهد القاهرة حاليا طفرة في المشروعات القومية من إقامة كباري ومحاور لتسيير الحركة المرورية والحد الزحام أو الإختناقات المرورية ، فضلا عن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والقضاء على العشوائيات الخطرة وتغيير حياة المواطنين للأفضل ونقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة في الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة ومعا والخيالة وغيرها من مشروعات الإسكان الجديدة التي تستوعب سكان العشوائيات مقدما الشكر والتقدير والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن الجدير بالذكر أن القاهرة تُعد من أهم 10 مقاصد سياحية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها، كما تضم القاهرة آثار فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها.



الماراثون الرياضى



الماراثون



المشاركون فى الماراثون



جانب من الماراثون



جانب من المشاركين