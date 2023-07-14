شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف متسابق يشاركون فى ماراثون القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أكثر من 3 آلاف متسابق سباقات للجرى، والدراجات البخارية، والدراجات الهوائية، فى ماراثون القاهرة، اليوم، كما شهد عروض فنية وفيلم تسجيلى عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الرياضة .

وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الماراثون الذى أقامته محافظة القاهرة بمحور ياسر رزق فى اطار احتفالاتها بعيدها القومى 1054 تحت عنوان "ماراثون القاهرة" .

وشارك في الماراثون نواب المحافظ للمناطق الاربعة د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، والدكتور السيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من قيادات المحافظة .

وحيا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المتسابقين المشاركين فى الماراثون مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يحرص على دعم وتشجيع الموهوبين رياضيًا واتخاذ الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية للحفاظ على مكانة مصر فى المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على مشاركته فى الماراثون ودعمه لكافة الأنشطة الرياضية التى تجرى على أرض العاصمة .

وأكد محافظ القاهرة أنه كان هناك حرص على أن يقام الماراثون على أحد انجازات الدولة بمشاركة الشباب ، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب فى كل ما يتم من انجازات، مضيفًا أن اختيار نقطة بدء الماراثون بجوار أحد مواقع العمل الجارى لاستكمال هذا المحور ليرى الشباب ما يتم من جهد على أرض الواقع ويعرف أن كل الانجازات التى تقوم بها الدولة تتم من أجله ، ولتبدأ القاهرة فى عيدها عام جديد يحتل فيه الشباب مركز الصدارة . بالإضافة إلى تعريفهم بواحد من أهم الانجازات العملاقة التى اقامتها الدولة فى وقت قياسى لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء .

وتضمن الماراثون المرور أعلى كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى حيث تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل .

وانطلق الماراثون فى محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية .

ويبلغ طول محور ياسر رزق 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى .



المشاركون فى الماراثون



الوزير والمحافظ مع المشاركين



جانب من الفعاليات



جانب من الماراثون



محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة



مشاركة المحافظ ووزير الشباب والرياضة