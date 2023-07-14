شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية ترتكز على معالجتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة "الخليج" الاماراتية، أن الرؤية المصرية لحلحلة الأزمة السودانية، تهتم بمعالجتها وتطويق تداعياتها، والعمل على حلها بوسائل تحافظ على استقرار السودان ومحاصرة الصراع القائم بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، بحيث لا يمتد إلى بقاع أخرى.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "من أجل إنقاذ السودان"، إن البحث عن حلول للأزمة في السودان لن يكون إلا بأيدي السودانيين أنفسهم، لكن عليهم أن يدركوا أنه بدون الالتفات إلى مصالح بلادهم، فإن الصراع سيمتد ليطال حاضر ومستقبل أجيال قادمة، داعية طرفي الصراع إلى الإنصات لصوت العقل والتجاوب مع المبادرات الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء القتال والعودة إلى مسار يستطيع من خلاله كافة أبناء السودان المشاركة في صنع مستقبلهم وحدهم.

وأشادت الصحيفة بمبادرة الجيش وقوات الدعم السريع والقوى المدنية في السودان إلى الترحيب بمخرجات مؤتمر قمة دول جوار السودان، لافتة إلى الأمر يجب ألا يقتصر على الترحيب فقط، بل يجب التحرك الجاد لإسكات أصوات المدافع وأزيز الطائرات ومنح السودانيين الذين تشردوا إلى كل بقاع الأرض الأمل للهروب من جحيم الحرب وويلاتها.