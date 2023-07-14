شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث سبل التعاون المُشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وتونس في المجالات التعليمية والبحثية، بحضور ضحى الشويخ المستشار الثقافي بالسفارة التونسية بالقاهرة، والدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية التونسية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية، مؤكدًا حرص الوزارة على توطيد هذه العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين الصديقين.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور، الإنجازات التي حققتها الوزارة بالتوسع في إنشاء جامعات حكومية وتكنولوجية وأهلية بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

واستعرض الوزير ما تُقدمه الدولة المصرية من جهود كبيرة للنهوض بمؤسسات التعليم العالي المصرية سواء حكومية أو أهلية أو خاصة، من خلال البرامج الدراسية الجديدة والمتنوعة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ما تشهده الجامعات المصرية حاليًا من طفرة في التصنيفات العالمية، وكذا في مجال النشر الدولي للأبحاث العلمية.

كما رحب الوزير بالإعداد لبرنامج تنفيذي بين مصر وتونس في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ليشمل التبادل الطلابي، وزيارات الأساتذة بين البلدين، وكذا المنح، موجهًا بسرعة الانتهاء من بنود البرنامج تمهيدًا لتوقيعه.

ومن جانبه، قدم السفير محمد بن يوسف التهنئة للدكتور أيمن عاشور على الانتقال لممارسة مهام العمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالنهضة التي تشهدها مصر في شتى المجالات، ومثمنًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وتونس، لاسيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا لأهمية توقيع البرنامج التنفيذي بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، تدعيمًا للعلاقات التونسية المصرية.