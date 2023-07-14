شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر "شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية" يهدف إلى دعم قدرات العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات معسكر لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضد المرأة والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يستمر على مدار 4 أيام في الفترة من 13-16 يوليو 2023 .

ويهدف المعسكر إلى دعم قدرات العاملين فى خط استشارات شكاوى المجلس القومي للمرأة "رقم 15115" نفسيا ًوتقنيا من خلال أنشطة تساعدهم لتفريغ الضغط ومنع الاحتراق الوظيفي وحمايتهم من إعادة الصدمة وأيضا مدهم بمهارات تكنيكية في التعامل مع المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن وإدارة حالات العنف ضد المرأة التي يتلقونها يوميا.

ويتضمن المعسكر مناقشة العديد من الموضوعات مثل المسؤولية والأدوار وتأثيرها على الصحة النفسية ، وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المتصلين.