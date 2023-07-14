شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. كليات يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب فتح موقع التنسيق الإلكترونى واتاحة تسجيل حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 ننشر قائمة الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وهى

• كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها،بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• كليات التربية الرياضية.

• كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي للوزارة أعد دليلا إرشاديا يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التي تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.