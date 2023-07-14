شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يجدد ندب الدكتور جمال يقوت رئيسا لقطاع الشهر العقارى للمرة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 3928 لسنة 2023، بتجديد ندب الدكتور جمال يقوت عبد اللطيف فواز - للقيام بأعمال رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر اعتباراً من 24 يونيو الماضى.

وجاء قرار وزير العدل بالتجديد للدكتور جمال يقوت بعد الإطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

واستقبل العاملون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتجديد الثقة وتكليف الدكتور جمال يقوت عبداللطيف لرئاسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

الدكتور جمال يقوت

جدير بالذكر أن هذا التجديد يأتي للمرة الثامنة على التوالي، وذلك لما يتمتع به الدكتور جمال يقوت من كفاءة وخبرة منذ سنوات طويلة فى العمل داخل الشهر العقارى وقدرته الهائلة في تنفيذ سياسات الوزارة الخاصة بتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث ساهم فى تنفيذ التعديلات التى تم إدخالها على قانوني الشهر العقارى فى القرى والاحياء القديمة والمدن الجديدة لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات والأراضي.

كما تمكن فى فترة وجيزة بتوجيه من المستشار عمر مروان وزير العدل فى تطوير مكاتب التوثيق والعمل على التحول الرقمي والشباك الواحد بجميع مكاتب وفروع التوثيق.

ويعرف عن الدكتور جمال يقوت بحسن معاملته للجمهور وتوجيه جميع العاملين بالمصلحة لتسهيل الإجراءات أمام مرتادي الشهر العقارى والتوثيق وتذليل كافة العقبات والمشاكل التى قد تواجههم، فيما اعتاد على تقديم كل الدعم والمساندة لزملائه لتحقيق إنجاز فى العمل.

وحقق الدكتور يقوت إنجازا وتميزا علميا حيث حصل على الدكتوراه في القانون المدني ومتخصص في مجال الشهر العقاري من الناحية العلمية ومن الناحية العمل حصل على جائزة مصر للتميز الحكومي فئة رئيس قطاع عام 2022.