شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. دليل طلاب الثانوية العامة لاجتياز اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التعليم العالى إنه في إطار استعدادات الوزارة لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي ستبدأ غدًا السبت الموافق 15 يوليو الجاري، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات الإلكترونية والتوضيحية التي من شأنها التيسير على طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع علي الدليل من خلال الرابط التالي: https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023

وأشار السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.egوذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المركز الإعلامي للوزارة قام بإعداد العديد من الوسائل التوضيحية للطلاب لتيسير إجراءات التقديم لأداء اختبارت القدرات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المركز الإعلامي أعد فيديو توضيحي يتضمن أسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بالإضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية التسجيل، لافتًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي:

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد دليل إرشادي يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التي تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات، منوهًا إلى أنه يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0M6ZkZJhqrYQJq4v46sF1LdXcJCeHBkoLTNeWwqd4XJkiQDnyb7cftKUNr5vu19v5l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.