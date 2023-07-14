شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تثمن جهود الرئيس السيسي فى عقد قمة دول جوار السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن تقديرها للجهود التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عقد قمة دول جوار السودان، دعمًا للمساعى الرامية للتوصل إلى حلّ سلمى شامل ومستدام يلبى تطلعات الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

كما أعربت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن تأييد السلطنة لمخرجات القمة التى عُقدت أمس الخميس، بالقاهرة، ودعوتها لأطراف النزاع فى السودان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقنًا للدماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية. ‏

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