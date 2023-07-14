شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تحصر أعداد ذوى الإعاقة العاملين فى 15 ألفا و890 منشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تكثف وزارة العمل عمليات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الإعاقة، استعدادا لخطة التدريب المهني الجديدة" 2023-2024"، والتى تستهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، عن طريق أكثر من 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل منتشرة في المحافظات.

وقد تمكنت مديريات العمل بالمحافظات من تعيين 8 ألاف و 303 من ذوى الإعاقة داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023، لدمج ذوى الهمم في سوق العمل، كما انتهت خلال الـ6 أشهر الماضية من حصر 15 ألفا و 890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 23 ألفا، و646 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 459 ألفاً و 859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، لبيان عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و 126 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 623 عاملاً.

وأشارت إلى أن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 50 الفاً و530 عاملاً، مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل .