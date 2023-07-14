شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع النظافة ورفع الإشغالات خلال جولة ميدانية بالأحياء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والعجوزة والدقي؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية وحالة النظافة وجهود رفع المخلفات والإشغالات وتواجد فرق العمل الميدانية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تنظيم حملات على مدار اليوم لرفع أي مخلفات سواء بالشوارع الرئيسية أو الجانبية والمتفرعات ومتابعة حالة النظافة بكافة القطاعات كلا في نطاقه لضمان انتظام عمل منظومة النظافة.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء بعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم على نهر الطريق ورفع حالات الإشغال في الحال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.