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متحف قصر المنيل يحتفل باليوم الثقافى الهندى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نظم متحف قصر المنيل معرضاً ثقافياً فنياً عن الحضارة الهندية، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي بالقاهرة  ضمن فعاليات اليوم الثقافي الهندي. 

 

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يأتي ذلك في إطار حرص قطاع المتاحف المصرية على تفعيل دوره الهام في تعزيز المعرفة بتراث وحضارة شعوب ودول العالم، وتبادل الثقافات بين مختلف الحضارات.

 

وأوضحت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية عن أبرز المعالم الأثرية والسياحية بالهند، وبعض المشغولات اليدوية الهندية، والآلات الموسيقية  القديمة التي تشتهر بها الهند.

 

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وأضافت أن فعاليات اليوم تضمنت أيضًا فقرات غنائية، وعروض فنية راقصة عن الفلكلور الهندى قدمه أعضاء المركز الثقافي الهندى، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن "اليوجا" وفوائدها الكبيرة. 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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