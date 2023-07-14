شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل

يشارك وفد مصر برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية فى وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "النيباد" فى أعمال الدورة الـ"43" للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقى (المستوى الوزارى) والتى تختتم اليوم الجمعة بنيروبى تمهيدا للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها بعد غد فى العاصمة الكينية نيروبى. أكد خبراء اقتصاد أفارقة أن الجهود التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأعوام الماضية ساهمت فى إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة، من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الأفريقية وخاصة فى أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة أفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية. أكدت مصادر بوزارة النقل أن أول قطار سريع تم تصنيعه لمصر يتم اختباره حاليا، بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، ومن المقرر أن يتم شحنه إلى مصر في شهر أكتوبر القادم، وأن القطار الاقليمى الجارى تصنيعه لمصر ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، سيكون بدورين مصادر بالنقل: أول قطار سريع يصل مصر أكتوبر القادم اقتصاديون أفارقة: جهود الرئيس السيسى عززت التجارة والتنمية المستدامة بأفريقيا مصر تشارك فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى

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