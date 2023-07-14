شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن ترحيب دولة فلسطين بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، لعقد قمة دول جوار السودان بهدف تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة، وكذلك جهود ومساعي جميع الأطراف المشاركة.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، حرص دولة فلسطين على سلامة وأمن السودان الشقيق، والتوصل إلى الإنهاء الفوري للأحداث المؤسفة الجارية في السودان وتحقيق السلام والازدهار في السودان.