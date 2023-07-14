شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنظم بطولتى الجمهورية لقفز الموانع بوادى الفروسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية بطولتى (الجمهورية للفروسية "لقفز الموانع") بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط والذى يعد صرحاً رياضياً يُدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.. حيث أُقيمت فعاليات كل بطولة على مدار (3) أيام بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات فى مباريات الفروسية لقفز الموانع بمختلف الدرجات من مختلف الارتفاعات.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية بحضور رئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.