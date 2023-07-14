شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: القاهرة على خط الأزمة السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: القاهرة على خط الأزمة السودانية.. قمة دول جوار السودان لإنقاذ الأشقاء والوصول لبر الأمان.. والمخرجات دليل قوة التحركات المصرية.. تنسيق الجامعات.. اليوم فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات



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4 مبادئ طرحها الرئيس السيسى حددت خريطة العمل للحفاظ على استقرار السودان.. 1 مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد وبدء مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار.. 2 مطالبة جميع الأطراف السودانية بتسهيل كل المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيلها للمناطق الأكثر احتياجا.. 3 إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة.. 4 تشكيل آلية اتصال لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة





الرئيس السيسى يتوجه إلى كينيا ويشارك غدا فى الاجتماع التنسيقى الخامس للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الأفريقية.. الرئيس يعرض رؤية مصر خلال رئاسة «النيباد» ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على الدول الأفريقية والمشاركون يبحثون إنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة وتبادل المهارات فى القارة

تنسيق الجامعات.. اليوم فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات.. التقديم لطلاب الثانوية العامة 2023 فقط.. اعتبار الطالب غير لائق حال تصوير الاختبار

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