شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن في أسبوع.. إنهاء مسودة قانون الضمان الاجتماعي الموحد لمناقشته بمجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 7 يوليو إلى 13 يوليو، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي..

- القباج تشهد حفل تكريم المؤسسات الفائزة لدعم الجهود المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وبيئة صحية،

- صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة " عطاء " ينتهى من تنفيذ الاتاحة المكانية داخل كليات جامعتى عين شمس والزقازيق ويسلم 147 طالبا وطالبة من ذوى الإعاقة الحركية كراسى متحركة في اطار تنفيذ مشروع كرسى بالمقاس

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى "علشان ولادكم احسبوها صح" في شهرها الأول تنفذ ما يقرب من 70 ألف لقاء أسر و1,5 مليون زيارة منزلية على مستوى محافظات الجمهورية والحملة تستهدف التوعية بقضايا الاسرة والتنمية.

- القباج تلتقىى عبر تقنية الفيديو كونفرانس الموهوبين من ذوى الإعاقة لمشاركة جمهورية مصر العربية بمسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في نسختها السابعة على التوالي.

- القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح البرنامج التدريبى"الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة" خلال الفترة من 27-2 يوليو بمشاركة عدد من ضباط سلاح الجو بسلطنة عمان، بهدف تعريف المشاركين باحدث تقنيات الكشف عن الجرائم.

- البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي ينفذ دورات تدريبية لتنمية قدرات مقدمى الخدمة في 19 حضانة ببني سويف في اطار اطلاق جهود الوزارة زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم لاربع سنوات بدور الحضانة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى وفدا من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة مقترح صندوق للحماية الاجتماعي برنامج معاشات للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة للعاملين بالخارج.

- القباج تشهد احتفالية إطلاق مراكز التعليم المجتمعي وتوقع بروتوكول مع منظمة اليونسكو لتعزيز الوعي والثقافة والتكنولوجيا الرقمية للمجتمعات المحلية بقرى "حياة كريمة".

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تترأس اجتماع لجنة "حصر وشهر أصول وزارة التضامن الاجتماعي"، استغلالها بشكل امثل وتنمية مواردها لصالح الخدمات الاجتماعية بالوزارة.

- قافلة طبية لذوي الإعاقة تنظمها مديريتى التضامن الاجتماعى بالبحيرة والجيزة والمجلس الاستشاري لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف توفير الأطراف الصناعية والمصنوعة باحدث النظم والتكنولوجيا وضمان الصيانة الدورية لها.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بسفيرة مملكة البحرين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون على مستوى الأسر المنتجة والتمكين الاقتصادي، والتشريعات القانونية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، وميكنة منظومة العمل الأهلي.

- القباج تستقبل القمص بيشوى شارل سكرتير البابا للرعاية الاجتماعية واللقاء لبحث استكمال مبادرة "بنت الملك" لتأمين مستقبل الفتيات لحين إتمام سن الزواج، بمبادرة "إبن الملك" للشباب.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى يسلم مشروعات تربية اغنام وماعز بالقليوبية، ويسلم مشروعات إنتاجية ضمن مبادرة "قرى بلا فقر" للمستهدفين من مستفيدى تكافل وكرامة.

- تزامنا مع الاحتفال بيوم النوبة، التضامن الاجتماعي بالاقصر تعيد افتتاح البيت النوبى احياءا للتراث الثقافي للصناعات الحرفية اليدوية.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لاجمالى 82 الف مريض ادمان منهم 7,766 حالة بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

- التضامن الاجتماعى تطلق النسخة الثانية من مبادرة “دوري أبناء مصر" في إطار مبادرة التواصل والدمج المجتمعى للأطفال الأولى بالرعاية.

- فعاليات مكثفة لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة «مارينا ٥» بالساحل الشمالي تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» بمشاركة ما يزيد على 400 عارض والمنتجات تمثل تراث مصر الحرفي.

- الهلال الأحمر المصري يستلم شحنة من الأدوات التعليمية التفاعلية استعدادا لاطلق المرحلة الثانية من برنامج "التعلم عن طريق اللعب" والمنفذ بالتعاون بين الهلال الأحمر واليونيسيف ووزارة التربية والتعليم.

- ورشة لتدريب المكفوفين على استخدام الحاسب الآلى بوحدات التضامن الاجتماعي بجامعة السويس لدعم المهارات الحياتية واستثمار الوقت، وورشة بجامعة الإسكندرية عن لغة الإشارة للصم وضعاف السمع.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من مراجعة مسودة قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" برئاسة وزارة العدل قبل مناقشته بمجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس 2023.

- برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، انعقاد اللجنة الوزارية "التربية الإيجابية" لمناقشة مسودة الاستراتيجية القومية "التربية الإيجابية... مشاركة" بحضور ممثلي الجهات المعنية.

- بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية الصيدلة جامعة الازهر لتعزيز التعاون المشترك وتعزيز وتطوير الأبحاث العلمية والابتكار.

- القباج تلتقي بقيادات الوزارة القائمين على إدارة تأهيل ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية الشريكة لإطلاق حملة "بعنوان مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة".

- اجتماعات مكثفة لفريق تكافل وكرامة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة سبل التحقق من 30% من مستفيدي تكافل وكرامة طبقاً للمتابعة الدورية لاستحقاق الأسر تحت خط الفقر.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي، ودعم الصيادين، وتوثيق شهادات الميلاد والزواج، وحفر آبار مياه، ورفع كفاءة مركز التأهيل لذوي الإعاقة بجنوب سيناء.

- القباج تستقبل د.حازم فهمى رئيس مجلس إدارة مؤسسة كير مصر لاستعراض أوجه التعاون بين الطرفين في مجال المشروعات متناهية الصغر، وإنشاء الوحدات الإنتاجية بمحافظات الصعيد، وتفعيل الرقابة المجتمعية على خدمات الوزارة.

- القباج تشهد حفل تكريم مديريات التضامن لاجتماعى الفاعلة ببرنامج "مودة" لتأهيل المخطوبين ولتعزيز وتنمية الاسر المصرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وتعلن استفادة نصف مليون شاب وشابة من تدريب مودة و5 مليون مواطن من منصة مودة الرقمية.

- نيفين القباج توقع بروتوكول لتوفير مشروعات متناهية الصغر لإجمالي 2,500 أسرة بإجمالي 80 مليون جنيه.