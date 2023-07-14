شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: عقود عمل لذوي همم بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة ،أن مديرية عمل جنوب سيناء أعلنت عن تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء "المحافظة"،وذلك بإحدى شركات الحفر للبترول.

وأكدت "الوزارة" على أن تسليم العقود حدث في مقر "مديرية العمل" في إطار خطة تنفيذ إستراتيجية الوزارة نحو تعيين ذوي الهمم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة بالإستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم في كافة المحافظات ودمجهم في "سوق العمل"، ومتابعة المديريات لكافة المنشأت من أجل تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بتعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الهمم في كافة المنشأت.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريره للوزارة أن المديرية تقوم بالتنسيق مع منشأت القطاع الخاص بالمحافظة لتوفير فرص عمل لذوي الهمم ومتابعتهم بعد إستلام العمل بالشركات لتلك الفرص،تنفيذاً لتوجيه "الوزير".

وكان اجتماعاً قد عقده الوزير حسن شحاتة بالديوان العام لوزارة العمل بالقاهرة ،مع مديري مديريات العمل بكافة المحافظات ، جرى خلاله مناقشة العديد من الملفات ،أبرزها ملف "ذوي الهمم"، وأُعلن فيه عن إستمرار خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم ،والتي أسفرت حتى الأن عن تعيين 8 ألاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023.

..وأوضح فيه المجتمعون عن أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات قامت خلال الـ6 أشهر الماضية بحصر 15 ألفا و 890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 23 ألفا، و646 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و459 ألفاً و859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و 126 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 623 عاملاً،وأن المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 50 الفاً و 530 عاملاً،وهو ما تعكف "الوزارة" على "إستيفائه" .