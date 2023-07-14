شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: لا علاقة لمرتكب حادث التجمع بوازرة البترول أو شركاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حمدى عبد العزيز المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة البترول، علاقة مرتكب حادث التجمع الخامس بقطاع البترول. وأضاف حمدى عبدالعزيز، أن المتهم بارتكاب الواقعة يعمل فى شركة خاصة لا علاقة لها بأى من الشركات التابعة لقطاع البترول. وكانت بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت اخبارا ومعلومات غير دقيقة تفيد علاقة مرتكب حادث إطلاق النار على زوجته بمنطقة التجمع الخامس بقطاع البترول، وهو غير صحيح على الإطلاق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز