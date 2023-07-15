شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تؤكد نجاح وزارة الكهرباء فى خفض نسب الفقد بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر
1- استخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.
2- إسناد مهام المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مما أدى إلى انتظام عمليات الشحن.
4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.
5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
7- إصدار تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لشن حملات ضبط سارقي التيار يوميا.
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