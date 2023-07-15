شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تؤكد نجاح وزارة الكهرباء فى خفض نسب الفقد بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءة أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، وفيما يلي الآليات التي اتبعتها الوزارة لضبط سارقى التيار الكهربائي:

1- استخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.

2- إسناد مهام المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مما أدى إلى انتظام عمليات الشحن.

3-التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير أى تلاعب وإرساله مباشرة علاوة على تسجيل بيانات الحسابات الخاصة ببعض المشتركين الغير مسجلين لدى شركات توزيع الكهرباء.

4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

7- إصدار تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لشن حملات ضبط سارقي التيار يوميا.