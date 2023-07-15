شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023 .. كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وبدء وزارة التعليم العالى فى الاستعدادات لموسم التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات، يرصد" الخليج 365" قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وهى:-

وفيما يلى ينشر الخليج 365 قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-

-التربية الرياضية

- التربية الموسيقية

- التربية الفنية

- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"

- الفنون التطبيقية

- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"

- التربية "فنية – موسيقية").

ويجرى مكتب التنسيق استعدادات مكثفة خلال الفترة الحالية استعدادا لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2023/2024 من حيث مراجعة موقع التنسيق وانهاء كافة الترتيبات اللوجيستية والمطبوعات تمهيدا لبدء موسم التنسيق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها أجنبية - عربية والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.