شكرا لقرائتكم خبر عن متى يولد شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة.. الحسابات الفلكية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445، والتى ستكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، وعدة الشهر 29 يوما.

-هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو الحالي (يوم الرؤية).

-يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

-يلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم.

-لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم

-وفقا لذلك يكون يوم 18 يوليو الجارى هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ.

-تكون غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجارىى وعدة الشهر 29 يوما.