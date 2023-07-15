شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثانى فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023 لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لسنوات النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، والمقرر أن تنطلق غد السبت الموافق 15 من شهر يوليو الجاري. وجاءت جداول امتحانات الدور الثاني بمحافظة الجيزة على النحو التالي: وجاءت جداول امتحانات الدور الثاني بمحافظة الجيزة على النحو التالي: أولا: جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي -السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية. -الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية. -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية. -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات. ثانيا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي -السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية. -الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية. -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية. -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات. ثالثا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الرياضيات. -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والعلوم. -الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. رابعا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي -السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية. -الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء. -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الهندسة. -الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. خامسا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي -السبت 15/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية. -الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط. -الخميس 20/7/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية. سادسا: جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي -السبت الموافق 15/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية. -الأحد الموافق 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. -الإثنين الموافق 17/7/2023: امتحان مادة الهندسة. -الثلاثاء الموافق 18/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية. -الأربعاء الموافق 19/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية. -الخميس الموافق 20/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بالمدرسة السعيدية". سابعا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي -السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية. - الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا. -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي التاريخ، والأحياء. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادتي الرياضيات، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة. -الخميس 20/7/2023: امتحان مادتي الفيزياء، والتربية الوطنية "أنا المصري". -السبت 22/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية المهنية. ثامنا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي -السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية. -الأحد 16/7/2023: امتحان مواد الأحياء، والفلسفة والمنطق، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. -الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والتربية المهنية. -الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مواد الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان). -الأربعاء 19/7/2023: امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والفيزياء. -الخميس 20/7/2023: امتحان مادتي تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا. -السبت 22/7/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

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