شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى.. تبدأ الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام الأسبوع المقبل، حيث أكدت المديريات التعليمية موضحة أنه تم وضع جدول الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية وإعلانها وأيضا إعلان الطلاب الذين سوف يدخلون اختبارات الدور الثاني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربى ولغات) للعام الدراسى 2022/2023.

وأكدت الوزارة، أنه وفق الكتاب الدورى رقم 30، بشأن الإجراءات والقواعد الواجب إتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته فى دخول امتحان الدور الثانى يجب على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بعقد الامتحانات إلكترونيا فى مقرر الفصلين الدراسين الأول والثانى وفق المواصفات الفنية للامتحان، على أن تشمل أسئلة الامتحان على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 % وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% .

وأوضحت ان الامتحان موحد على مستوى الإدارة وتوضع الأسئلة بمعرفة موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان تقدير الدرجات، وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها، و تتولى كل إدارة تعليمية إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس وتعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية والثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

وتابعت الوزارة أنه يحق للطالب الحاصل على أقل من 50% في مادة أو أكثر أداء امتحان الدور الثاني في تلك المواد مهما كان عددها، و تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميًا بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق الامتحان فيها قبل ميعاد الامتحان بأربعة عشر يوما على الأقل، كما يجب على الطالب متابعة مواعيد وجدول امتحانات الدور الثاني بمدرسته المقيد بها ليعرف ميعاد امتحان المادة التي لم يحقق فيها نسبة 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين.

وأشارت إلى أن النجاح فى امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على 50% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة، وفى حالة عدم تحقيق الطالب للدرجات المطلوبة يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل.