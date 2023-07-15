شكرا لقرائتكم خبر عن السادس يدخل الخدمة.. مواعيد قطار تالجو على خطوط "القاهرةـ إسكندريةـ أسوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد، بعد اضافة القطار السادس الجديد على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، ليصل عدد قطارات تالجو العاملة على خطوط السكة الحديد حتى الأن 6 قطارات من إجمالى 7 قطارات.

مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة ـ إسكندرية".

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً.

ويقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7.00 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 9.35 صباحا.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءاً

ملحوظة : قطار 2022 يقوم الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية يوم الجمعة والعطلات.

مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة ـ أسوان".

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.