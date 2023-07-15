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شكرا لقرائتكم خبر عن السادس يدخل الخدمة.. مواعيد قطار تالجو على خطوط "القاهرةـ إسكندريةـ أسوان" والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة ـ إسكندرية".
يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً.
ويقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7.00 صباحا، ويصل القاهرة الساعة 9.35 صباحا.
يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءاً
ملحوظة : قطار 2022 يقوم الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية يوم الجمعة والعطلات.
مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة ـ أسوان".
يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.
يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.
مواعيد قطار تالجو
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