شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يؤدون امتحان مادتى الكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM سيؤدون يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل منتظم وطبيعى داخل الكنترولات ويتم التعامل مع كراسات الإجابة بدقة وجودة عالية، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بداية أغسطس المقبل بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أن سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.

ويتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الخليج 365 للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها.