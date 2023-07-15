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67 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء.

 

وأيد 67% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء، بينما عارض 33% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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