شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب الترشح لمنصب عميد كليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية طب الأسنان، وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث من المقرر أن يتم فتح باب الترشح اعتبارا من اليوم السبت المقبل 15 يوليو، ويستمر حتى يوم الإثتين 24 يوليو، وذلك بعد إدخال تعديل على الجدول الزمنى بمناسبة صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.

وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية طب الأسنان، على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى: 1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات. 2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية". 3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها. 4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية". 6- عدد 2 صورة شخصية حديثة. 7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة 8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى. وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.

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