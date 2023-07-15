شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل برنامج الترجمة الفورية بآداب حلوان قسم إنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، تفاصيل برنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية والذي يمنح الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.

ويهدف البرنامج إلى تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وتتم الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

هذا وتكون مدة الدراسة 4 سنوات على ثمانية فصول دراسية مع بداية العام الدراسى الجديد، ويشترط أن يجتاز الطالب امتحان القبول، ويمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.

ويتميز البرنامج بوجود عدد من المقررات التي تعمل على تنمية مهارات الطالب في المجالات التالية:

1- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، فضلا عن اللغة العربية الأم.

2- إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية من اللغة الإنجليزية الي اللغة العربية والعكس.

3- اكتساب مهارة الفن والتعبير في لغة أوروبية أخرى (ألماني - فرنسي).

4- امتلاك المهارات المهنية والتقنية اللازمة التي تؤهل الطالب لسوق العمل.

5- يقوم بالتدريس نخبة متميزين من الأساتذة المتخصصين في مجال الدراسة.

6- يعتمد البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

7- وجود مخططات اختيارية مما يتيح للطالب الحرية في اختيار دراسته.