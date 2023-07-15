شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يوليو الجاري.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدي الطلاب يوم الإثنين الموافق 17 يوليو امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو امتحان مادة الرياضيات، ويوم الأربعاء الموافق 19 يوليو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والعلوم، ويوم الخميس الموافق 20 يوليو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

- الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

- الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- "التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023.