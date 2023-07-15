شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحرر 90 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (90445) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:" 34110 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 912 مخالفة السير بدون تراخيص، 17 مخالفة موقف عشوائى، 24 مخالفة لشروط التراخيص. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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