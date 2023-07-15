شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مصر لديها خطة لتنفيذ اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الورشة الاقليمية حول "تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على الممارسات الفضلى لتقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة "، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتى نظمتها وزارة شئون المرأة بدولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور أمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين، ووفاء بنى مصطفى ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية، والدكتورة نهلة حيدر عضو لجنة السيداو، وبمشاركة الممثلين المعنيين بالمرأة في عدد من الدول العربية والإسلامية، فضلاً عن ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

واستهدفت ورشة العمل تبادل الخبرات والتجارب حول طرق تقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة .



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها خطة عمل محددة لتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة والتوصيات الخاصة بها ، واستعرضت تجربة مصر في تنفيذ الاتفاقية ، وفى تقديم التقرير الوطنى للجنة المعنية بالاتفاقية .