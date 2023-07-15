التعليم: تنظيم ندوة تثقيفية لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان، كما تتحدث الدكتورة غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للالقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".