شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل: تدريب مجاني على "مهارات اللغة الإنجليزية" بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية العمل بمحافظة السويس، بدء الدورة الرابعة لبرنامج مهارات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في "اللغة الانجليزية" بالسويس، وذلك ضمن جهود "المديرية" فى تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير دورات وبرامج تدريبية مُستحدثة على المِهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الداخلى والخارجى.

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم السبت، إنها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب ، مدير مديرية العمل بالسويس، نوه فيه إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بشأن توفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة والتى تحتاجها منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتدريب الشباب عليها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 –2024 ،وتحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأضاف مدير المديرية أن الدورة بدأت يوم الأحد الماضي الموافق 9 يوليو الجاري، وبحضور 45 متدرباً، مما يعكس الإقبال الكبير من شباب وفتيات السويس علي حضور البرنامج التدريبي المجاني بمركز التدريب المهني النموذجي بالسويس التابع للمديرية ، مشيراً إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الإلتحاق بالدورات التدريبية التى توفرها المديرية مجاناً لأبناء المحافظة والمقيمين فيها من خلال التسجيل فى مراكز التدريب أو من خلال ادارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية .