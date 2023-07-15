شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تحويل أبناء الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية للدراسة بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطلاب الذين انتقل أولياء أمورهم إلى العاصمة الإدارية سيتم استثناؤهم وتحويلهم مباشرة إلى مدارس العاصمة الإدارية، موضحا أن هناك سيستم إلكترونيا للتحويلات يتم تطبيقه ويضمن هذا السيستم الدقة والشفافية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم انتقال مقر عمل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتقالا كليا إلى مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة اعتبارا من 16 يوليو بشكل نهائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: في هذا الإطار صدرت تعليمات لمديري التعليم الثانوي بمديريات التربية والتعليم ومديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية ، بضرورة توجيه أولياء أمور طلاب مرحلة الثانوية العامة الذين يرغبون في استعاضة التابلت للتوجه لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الادارية ، لإنهاء إجراءات استعاضة التابلت.