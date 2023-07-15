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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

 

 

 

 

-الطماطم بـ8جنيهات 

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13.5 جنيه

 

 

 

‏-البصل الأبيض بـ19.25 جنيه

 

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-‏‎البصل الأحمر بـ19.25 جنيه.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ12 جنيها 

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ16 جنيها .

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5جنيه. 

 

 

 

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

 

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

 

 

 

بامية بـ30 جنيها.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 8.5 جنيه.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه .

 

 

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيها .

 

 

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

 

 

-الموز البلدى بـ15 جنيها.

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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