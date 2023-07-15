شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، سؤال وجواب حول كل تريد معرفته عن تفاصيل اختبارات القدرات، ومن بينها: كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات الخاص به؟
وأكدت وزارة التعليم العالى، أن الطالب سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.
وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:
1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات التربية الرياضية.
7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.
8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).
9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
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