شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، سؤال وجواب حول كل تريد معرفته عن تفاصيل اختبارات القدرات، ومن بينها: كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات الخاص به؟

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن الطالب سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.