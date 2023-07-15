شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان خلال تطويرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.
الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة أثناء تطويرها
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.
قال السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بنيروبي، إن كينيا تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل حل القضايا العالقة في القارة الأفريقية، ولا سيما تلك المتعلقة بمحاولة إيجاد مخرج للأزمة بالسودان.
في تعارض مع منظمة الصحة العالمية "WHO"، بشان علاقة الاسبرتام والاصابة بالسرطان، يضع المستهلكين في حيرة من أمرهم، أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، التي وافقت على الأسبارتام منذ عقود انتقادًا غير عادي لنتائج لمنظمة الصحة العالمية، وأكدت موقفها الراسخ بأن المُحلي آمن.
ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 44
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء و جنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
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