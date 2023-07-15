أخبار مصر.. الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان خلال تطويرها

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسي يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.



الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة أثناء تطويرها الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة أثناء تطويرها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.

قال السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بنيروبي، إن كينيا تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل حل القضايا العالقة في القارة الأفريقية، ولا سيما تلك المتعلقة بمحاولة إيجاد مخرج للأزمة بالسودان.

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك إجراءات متبعة داخل كنترولات الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح، موضحاً أنه يتم تدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة. أتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. تنسيق الجامعات 2023.. إتاحة موقع التنسيق للتسجيل باختبارات القدرات

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريباً مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلي أن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات 30% بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات والوصول بها إلي مائة مليار دولار. فتح اليوم السبت باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل بدأ السبت الموافق 15 من يوليو الجاري 2023م ولمدة أسبوعين. فتح التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر

في تعارض مع منظمة الصحة العالمية "WHO"، بشان علاقة الاسبرتام والاصابة بالسرطان، يضع المستهلكين في حيرة من أمرهم، أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، التي وافقت على الأسبارتام منذ عقود انتقادًا غير عادي لنتائج لمنظمة الصحة العالمية، وأكدت موقفها الراسخ بأن المُحلي آمن.

سفير مصر بنيروبى: كينيا تقدر جهود مصر الكبيرة لحل القضايا العالقة فى أفريقياالتعليم: تدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة وإجاباتهم أثناء التصحيح بالكنترولات%14 زيادة فى صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023"FDA" تعارض منظمة الصحة بشأن علاقة الأسبارتام بالسرطان: وافقت عليه قبل ذلك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء و جنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 44