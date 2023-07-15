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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة، وذلك من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد.
وأكدت مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن اللجان مجهزة باللقاحات اللازمة وتضم لجاناً ثابتة وأخرى متحركة تنتقل من بيت لآخر لتغطية كل القرى والتوابع طوال فترة الحملة، مشيرة إلى أنه يتم خلال الحملة التوعية بأهمية التأمين على الماشية وترقيم وتسجيل كل حيوان محصن ببطاقة وتدوين تاريخ التحصينات لكل حيوان؛ للحفاظ على ممتلكات المربين من الثروة الحيوانية.
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